كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: قطر اختزلت نفسها بتمويلها عدم الاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية.

وقال الوزير قرقاش: "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، مضيفاً: "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".

وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".