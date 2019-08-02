كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تتهم باكستان باستهداف الهندوس فى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أمنيون هنود اليوم الجمعة، إنهم عثروا على أدلة على هجمات خطط لها متشددون مدعومون من الجيش الباكستاني في رحلة حج هندوسية كبرى في منطقة كشمير المتنازع عليها والتي يهيمن عليها المسلمون.

وتصاعد التوتر في المنطقة الجبلية منذ اصطدام سيارة محملة بالمتفجرات بقافلة للشرطة الهندية في 14 فبراير، مما أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة شبه العسكرية، مما أدى إلى اشتباكات جوية بين البلدين.

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وقال المسؤولون الهنود، إن منجمًا وُجد بداخله مرسوم أوامر باكستانية كان من بين مخابئ الذخيرة والمتفجرات والأسلحة التي تم استرجاعها في أعقاب تقارير استخباراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها مئات الآلاف من الهندوس المتدينين الذين يسافرون إلى كهف أمارناث المقدس في المنطقة كل عام.

وفي أمر صدر يوم الجمعة، قامت حكومة ولاية جامو وكشمير الهندية بإلغاء الحج بشكل فعال وطلبت من الحجاج المجتمعين العودة إلى ديارهم، نقلاً عن تقارير المخابرات.

"وقال قائد الجيش الهندي الجنرال ديلون في مؤتمر صحفي في سريناجار، إن علامات المرسوم الباكستاني على المنجم تشير بوضوح إلى أن الجيش الباكستاني متورط في الإرهاب في كشمير" .