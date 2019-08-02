كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تقترح تشديد الرقابة على الحدود السويسرية بعد زيادة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح وزير الداخلية المحافظ في ألمانيا، تشديد الرقابة على الحدود مع سويسرا بعد أيام من قيام رجل إريتري مقيم في زيورخ بإلقاء طفل تحت قطار في فرانكفورت.

وصرح هورست سيهوفر لمجلة "دير شبيجل" اليوم الجمعة: "سأبذل قصارى جهدي لتنفيذ ضوابط ذكية على الحدود".

وقال سيهوفر، إن ألمانيا سجلت 43 ألف دخول غير قانوني فى العام الماضى.

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وأضاف أيضاً: "يجب أن نواجه هذا من خلال الفحص الموسع والشيكات المؤقتة، بشكل مباشر على الحدود- بما في ذلك الحدود السويسرية".

لكنه أوضح أنه لم يناقش الاقتراح الذي يعتزم طرحه بحلول الشهر المقبل مع المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت في عطلة هذا الأسبوع، لكنه عبر عن ثقته في أنه قد يوافق على مثل هذه القضايا الأمنية.

كما يسعى سيهوفر أيضًا إلى زيادة الإجراءات الأمنية في محطات السكك الحديدية الألمانية، بما في ذلك البوابات أو الحواجز على المنصات، وفقًا لتقرير شبيجل.