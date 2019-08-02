كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تنفذ أول عقوبة إعدام فى 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدمت اليابان رجلين أدينا بارتكاب جريمة قتل في أول عمليات إعدام هذا العام بعد إعدام 15 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في عام 2018.

وتعد الدولة الواقعة في شرق آسيا واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، ولا يزال هناك أكثر من 100 سجين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يزال الدعم العام الداخلي لعقوبة الإعدام كبيراً رغم الانتقادات الدولية.

ووفقاً لوكاللة رويترز اليوم، قال وزير العدل تاكاشي ياماشيتا: "أمرت بالإعدام بعد دراسة متأنية للغاية".

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وكان السجناء الذين أُعدموا هم كويتشي شوجي البالغ من العمر 64 عامًا وياسونوري سوزوكي البالغ من العمر 50 عامًا، وفقًا لمسؤول في الوزارة.

وأدين شوجي بقتل امرأتين وسرقة نقود في عام 2001 بالقرب من طوكيو، أما الآخر، سوزوكي، فقد أدين بقتل ثلاث نساء في الشوارع في جنوب اليابان وسرقة أموال في عام 2004، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وقال الوزير اليابانى "هذه حالات وحشية للغاية أودت بحياة ضحايا لم يرتكبوا أي خطأ".