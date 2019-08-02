كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرا واحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، ستفرض حالة الطوارئ ابتداء من 4 اغسطس 2019 إلى 2 سبتمبر 2019.

وتجدر الاشارة، أنه بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو ، عُين رئيس البرلمان محمد الناصر رئيساً مؤقتاً للجمهورية لمدة أقصاها 90 يوماً.

وذلك وفقا الدستور التونسي، لحين إجراء انتخابات رئاسية.