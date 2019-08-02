كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: داعش لا يزال يمثل تهديدا عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المسؤولون الأمريكيون، اليوم الجمعة، من أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا عالميًا على الرغم من فقدانه الأراضي الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وقالوا، وفقاً لما أوردت صحيفة "ديلى ميل"، أن المتشددون الذين يشكلون خلايا تحت الأرض وتوسع المتطرفين في مناطق جديدة يمثلون تهديداً بالعنف المستمر في المنطقة.

وينتشر الآلاف من المقاتلين المتطرفين في جميع أنحاء بلاد الشام، حيث يرى المسؤولون "مستوى من العنف الإرهابي الثابت والمرن" في أي بلد تظهر فيه خلايا التنظيم.

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وحذر السفير جيمس جيفري، مبعوث وزارة الخارجية للتحالف الدولي الذي يقاتل داعش، من أن الغرب بحاجة إلى أن يكون متيقظًا للتهديد الذي يشكله تنظيم داعش، حيث انهار في جميع أنحاء العراق وسوريا.

وطردت القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة متشددي الدولة الإسلامية من آخر قطعة من الخلافة المعلنة في وقت سابق من هذا العام.

لكن "ناثان سيلز" منسقة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن "شعار داعش يدور حول العالم"، حيث انضمت إلى جيفري لتقديم تحديث حول الحرب ضد التنظيم.

وقالت سيلز: "وتنتشر فروع وشبكات داعش الآن في القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب".