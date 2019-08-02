كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: زيارة ميدفيديف لجزر متنازع عليها "مؤسف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الجمعة إلى جزيرة تطالب بها كل من اليابان وروسيا أمر مؤسف للغاية، وحثت موسكو على اتخاذ خطوات بناءة لدفع العلاقات على الرغم من احتجاجات طوكيو قبل الزيارة.

وتطالب اليابان بالجزر التي تسميها المناطق الشمالية، التى تعرضت للغزو من قبل الجيش السوفيتي في ذلك الوقت في أيام الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن زيارة ميدفيديف لا تتفق مع موقف اليابان من المناطق الشمالية وتضر بمشاعر شعبها.

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وأضافت "نحث بشدة الجانب الروسي على اتخاذ إجراءات بناءة لتعزيز العلاقات اليابانية الروسية بما في ذلك قضية إبرام معاهدة السلام."

وزار ميدفيديف الجزر من قبل، لكن رحلة هذا الأسبوع قد تعيق المحادثات حول معاهدة سلام وأنشطة اقتصادية مشتركة هناك.

ويأتي ذلك بعد شهر فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيران قد تحركوا نحو إقامة مثل هذه الأنشطة.