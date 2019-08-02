بعدما تعرض للاختناق وطلب النجدة..إنقاد مرشح للهجرة السرية كان مختبئا داخل شاحنة يقودها إسباني!

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء أمس الخميس، من توقيف سائق إسباني، يبلغ من العمر 49 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه فيه كان يقود شاحنة للنقل الدولي مسجلة بإسبانيا، وعلى متنها مرشح للهجرة السرية، تم إخفاؤه بعناية في مكان داخل الشاحنة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مرشح للهجرة السرية تعرض لحالة اختناق، داخل الشاحنة، دفعته للاتصال هاتفيا بأحد أفراد أسرته طلبا للنجدة، والذي قام بدوره بإشعار مصالح الأمن الوطني التي عملت على توقيف الشاحنة وإنقاذ الشخص المرشح للهجرة.

وبحسب إجراءات البحث، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه الإسباني، قام بعمليتين مماثلتين، مقابل مبلغ 10 آلاف درهم للمرشح الواحد، بوساطة من أحد الأشخاص الذي كان يتقاضى مبالغ مالية تصل لستين ألف درهم للمرشح الواحد.

ويشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الإسباني الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المحتملين في هذه القضية.