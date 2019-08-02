الـ”كان” يتسبب في إقالة تاسع مدرب.. باكستر يستقيل من تدريب الـ”بافانا بافانا”

أعلن المدرب الإسكتلندي، ستيوارت باكستر، اليوم الجمعة، رسميا، استقالته من تدريب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم، بعد سنوات من قيادته منتخب الـ”بافانا بافانا”، على الرغم من استمرار عقده مع الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة، لثلاث مواسم إضافية.

وقال باكستر، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الجمعة، إنه ” يشعر بأنه لم يعد قادرا على الاشتغال بنفس الاحترافية، التي كنت أشتغل بها في وقت سابق، لذلك قررت مغادرة المنتخب”.

وأكد باكستر، بأنه ضحى بكل شيء من أجل المنتخب، ومن أجل هذا البلد، إذ ” أخبرني الطبيب بأني مصاب بسرطان، لكنني فضلت خوض مباراة ليبيا بالرغم من ذلك”.

ويعتبر باكستر، هو تاسع مدرب يغادر المنتخب الذي يشرف عليه، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر، وذلك بعد أن خرج من ربع نهائي المنافسة.