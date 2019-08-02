4 أشهر فقط على تدشينه..انهيار سقف مستعجلات مستشفى طنجة يخلق حالة من الهلع

خلف انهيار سقف خارجي، بقسم المستعجلات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة، اليوم الجمعة، حالة من الهلع والفوضى في صفوف المرضى والأطر الطبية، دون أن يخلف أي إصابات.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الانهيار حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تفاجأت الأطر الطبية وعدد من المرضى بالسقف يهوي، إذ سبق أن تعطلت الآلات الطبية بهذا القسم الذي دشنه وزير الصحة أنس الدكالي حديثا.

وكان الدكالي قد دشن قسم المستعجلات الجديد في شهر أبريل الماضي، وكلف ذلك غلافا ماليا يقارب 3 ملايير سنتيم.