شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انذار من وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,4 ضرب جنوب غرب اندونيسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 مساءً, 2 أغسطس 2019 م ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة جاوا في اندونيسيا اليوم, سُجل على عمق حوالي 10 كلم قبالة السواحل وعلى بعد 147 كلم من سومور بجنوب غرب العاصمة جاكرتا.

وأعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا.

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