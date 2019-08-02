تركي آل الشيخ يشتري نادياً أسبانياً ويعيّن مصرياً لإدارته

وذكر النادي الأندلسي في حسابه على موقع "تويتر": "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ"، فيما غرد الأخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض مع عبارة "مغامرة جديدة ادعو لي".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "آل الشيخ كلف المصري محمد العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني".



وأشارت تقارير صحفية إلى أن "قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي".

ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة، شارك فيها 6 مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى، أبرزها في موسم 2007-2008 عندما حل ثامنا.