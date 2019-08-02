ايران تلغي تأشيرة الدخول لحاملي جواز سفر هونغ كونغ

وقال المكتب في بيان اصدره اليوم الجمعة، انه وفقا لمذكرة رسمية من الحكومة الايرانية فقد تم الغاء تاشيرة الدخول لحاملي جواز سفر هونغ كونغ الراغبين بزيارة ايران.

وافادت اذاعة الصين الدولية انه وفقا للبيان الصادر عن مكتب شؤون الدخول لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة، يمكن لحاملي جواز سفر هذه المنطقة كحاملي جواز السفر الصيني زيارة ايران من دون الحصول على تاشيرة الدخول والمكوث فيها 21 يوما.



واضاف البيان، ان ايران تعد من الدول الواقعة في مسار "طريق واحد، حزام واحد"، لذا فان مبادرة الغاء تاشيرة الدخول لمواطني هونغ كونغ الى ايران ياتي في اطار منح المزيد من التسهيلات وتعزيز العلاقات في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية بين الجانبين.

يذكر ان ايران شرعت منذ ايام بتنفيذ قرار الغاء تاشيرة الدخول من جانب واحد لرعايا الصين الذين بامكانهم زيارة ايران من دون التاشيرة والمكوث فيها لفترة 21 يوما.

