ترامب يدافع عن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن التجارب الصاروخية الاخيرة لكوريا الشمالية، فيما أكد أنها لا تنتهك اتفاقية سنغافورة الموقعة مع زعيمها كيم جونغ أون.
وأضاف أن "الاختبارات الصاروخية هذه لا تشكل انتهاكاً لاتفاقية سنغافورة الموقعة بيننا، لأنه لم يكن هناك حديث عن صواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا هناك".، مبيناً أنه "ربما تلك التجارب انتهاك من ناحية الأمم المتحدة".
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