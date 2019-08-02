ترامب يدافع عن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

وقال ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "كيم جونغ أون وكوريا الشمالية أجروا تجارب على 3 صواريخ قصيرة المدى في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن "الاختبارات الصاروخية هذه لا تشكل انتهاكاً لاتفاقية سنغافورة الموقعة بيننا، لأنه لم يكن هناك حديث عن صواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا هناك".، مبيناً أنه "ربما تلك التجارب انتهاك من ناحية الأمم المتحدة".

