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ترامب يدافع عن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن التجارب الصاروخية الاخيرة لكوريا الشمالية، فيما أكد أنها لا تنتهك اتفاقية سنغافورة الموقعة مع زعيمها كيم جونغ أون.
وقال ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "كيم جونغ أون وكوريا الشمالية أجروا تجارب على 3 صواريخ قصيرة المدى في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن "الاختبارات الصاروخية هذه لا تشكل انتهاكاً لاتفاقية سنغافورة الموقعة بيننا، لأنه لم يكن هناك حديث عن صواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا هناك".، مبيناً أنه "ربما تلك التجارب انتهاك من ناحية الأمم المتحدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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