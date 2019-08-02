تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرّر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2015 في كامل تراب البلاد لمدّة شهر واحد.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن قرار تمديد حالة الطوارئ يبدأ يوم 4 أغسطس/آب الجاري وحتى 2 سبتمبر/أيلول 2019.
وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، مدد حالة الطوارئ في 5 يوليو/تموز الماضي لمدة شهر واحد.
يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بكامل تراب الجمهورية التونسية، إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرون.
وتُعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
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