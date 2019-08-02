الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، أنها أسقطت طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفاد الجيش اليمني، في بيان، بأن قواته في المنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مديرية حيران شمالي حجة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أن الطائرة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع واختراق متارس ومواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة حجة.

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وهذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوق شعبية في مركز مديرية حيران في مارس/آذار الماضي.

وسبق أن أسقطت قوات الجيش اليمني والدفاعات الجوية للتحالف العربي العديد من الطائرات الحوثية المسيرة في مناطق مختلفة من اليمن.

وكان آخر تلك الطائرات التي أسقطتها القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، وذلك بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة غربي البلاد.



وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت مؤخرا من عملياتها التجسسية باستخدام الطائرات بدون طيار في تصوير مواقع المقاومة المشتركة في الحديدة تزامنا مع تصعيدها الحربي ضد الهدنة الأممية.

وقبل أيام رعت الأمم المتحدة اتفاقا نص على خفض التوتر في الحديدة من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن مليشيا الحوثي صعدت عسكريا بعشرات الهجمات الانتحارية؛ ما بات يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.