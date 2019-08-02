قرقاش: اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن حصيلة حوار موسع في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد قرقاش في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متانة التحالف الإماراتي السعودية، مضيفا "اتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن"

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وبالنسبة للملف اليمني قال قرقاش "موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".

وتناول الدكتور أنور بن محمد قرقاش مقال للكاتب عبدالرحمن الراشد بصحيفة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي".

وأضاف قرقاش "لن ينجحوا في مرادهم أبدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلا من تعميقها"



ولفت إلى أن "أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة".