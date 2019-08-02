شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني كثيف في العاصمة الجزائرية في الجمعة 24 من التظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) انتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة الجزائرية، في الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهرات الإسبوعية الاحتجاجية في البلاد، وذلك بعد أيام على رفض الجيش طلبات «اجراءات التهدئة» تسهيلاً للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج.

انتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة الجزائرية، في الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهرات الإسبوعية الاحتجاجية في البلاد، وذلك بعد أيام على رفض الجيش طلبات «اجراءات التهدئة» تسهيلاً للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج.

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