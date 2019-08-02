شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: واشنطن ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بانكوك) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) إن بلاده ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران. جاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) إن بلاده ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران. جاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية.

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