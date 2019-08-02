شكرا لقرائتكم اليمن.. طرد عناصر للقاعدة هاجموا معسكر المحفد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دارت اشتباكات عنيفة فجر الجمعة، بين القوات الأمنية اليمنية وعناصر القاعدة في جبهة محفد التابعة لمحافظة أبين، بعد إقدام عناصر القاعدة على شن هجوم استهدف معسكراً تابعاً لإحدى التشكيلات العسكرية في جنوب اليمن.

والمحفد أحد أبرز معاقل القاعدة في اليمن شهدت فجر الجمعة معركة استمرت لخمس ساعات بين قوات الأمن اليمنية من جهة والقاعدة من الأخرى بعد هجوم مباغت شنته الأخيرة على معسكر تابع لقوات الحزام الأمني شمال شرق أبين.

واندلعت معركة قالت مصادر محلية إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين حيث تمكنت قوات الأمن وبإسناد جوي من مروحيات الأباتشي التابع لتحالف دعم الشرعية من إفشال الهجوم ودحر عناصر القاعدة.

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وأكد مسؤول في قوات الحزام الأمني وصول تعزيزات من قوات النخبة الشبوانية الرديف العسكري لقوات الحزام الأمني إلى المحفد.

وأجبرت هذه القوات القاعدة على التقهقر مثقلة بخسائر كبيرة في صفوفها في تطورات جاءت بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن أحدهما تبناه تنظيم داعش، والآخر نفذته ميليشيا الحوثي.

وكانت التشكيلات العسكرية التي أنشئت خلال السنوات الثلاث الماضية في المناطق المحررة جنوب اليمن على غرار النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية نفذت عدة عمليات عسكرية ضد القاعدة في محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت وأجبرت عناصرها على الخروج من معظم مناطق هذه المحافظات واللجوء إلى جبال المحفد.

وآخر تلك العمليات العسكرية كان في مارس الماضي حيث تمكنت خلالها قوات الحزام الأمني من الدخول إلى مركز مديرية المحفد والسيطرة عليها.