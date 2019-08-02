الشرطة الروسية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحادث مرور جنوبي روسيا

أعلنت شرطة المرور في إقليم ستافروبل في ​روسيا​ عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين ب​حادث اصطدام​ ​حافلة​ لنقل الركاب بشاحنة في منطقة أباناسينكوفسكي"، موضحةً أنه "اصطدم باص لنقل الركاب بشاحنة عند الكيلومتر 420 على طريق السيارات آستراخان إيليستا، بعد انحراف الباص عن مساره إلى الاتجاه المعاكس".

ولفتت إلى أن "التحقيق الأولي يرجح أن يكون سبب الحادث تدهور حالة سائق الحافلة الصحية البالغ من العمر 59 عاما"، مشيرةً إلى أنه "ثبت أن شرطة المرور كانت قد أوقفت سائق الحافلة الذي قتل في الحادث وحذرته من الإرهاق بعد الشك بتعرضه للنعاس أثناء قيادته الباص، لكنه رفض الاستراحة وأصر على مواصلة الرحلة".