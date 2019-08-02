قرقاش: إعادة إنتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "إعادة إنتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية"، مشيراً إلى أن "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد نقلت عن مسؤول إماراتي كبير الشهر الماضي إلى أنّ "الإمارات تقوم بعمليّة سحب لقواتها في اليمن، ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجيّة وتكتيكيّة".
وأوضح المسؤول أنّ "أبو ظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلًا"، مبيّنًا أنّ "هناك انخفاضًا في عديد القوات لأسباب استراتيجيّة في الحديدة، وأسباب تكتيكيّة في مناطق أخرى".
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