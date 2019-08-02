قرقاش: إعادة إنتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية

أعلن وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أن "إعادة إنتشار قواتنا في ​اليمن​ بالاتفاق مع ​السعودية​"، مشيراً إلى أن "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".

وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد نقلت عن مسؤول إماراتي كبير الشهر الماضي إلى أنّ "​الإمارات​ تقوم بعمليّة سحب لقواتها في ​اليمن​، ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجيّة وتكتيكيّة".

وأوضح المسؤول أنّ "​أبو ظبي​ تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلًا"، مبيّنًا أنّ "هناك انخفاضًا في عديد القوات لأسباب استراتيجيّة في ​الحديدة​، وأسباب تكتيكيّة في مناطق أخرى".