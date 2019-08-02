ترامب: زعيم كوريا الشمالية ذكي جدا ولن يخيب أملي بانتهاك الثقة

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "​كوريا الشمالية​ وزعيمها ​كيم جونغ أون​، قاما باختبار 3 ​صواريخ​ قصيرة المدى خلال الأيام الأخيرة"ن مركّزًا على أنّ "اختبارات الصواريخ هذه لا تشكّل انتهاكًا لاتفاقية ​سنغافورة​ الموقّعة بيننا، ولم تكن هناك مناقشات حول الصواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا".

ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة، لكن جونغ أون لا يريد أن يخيّب أملي بانتهاك الثقة"، موضحًا أنّ "إمكانيات كوريا الشمالية كدولة، تحت قيادة كيم جونغ أون، غير محدودة". وأعلن أنّ "لدى جونغ أون رؤية عظيمة وجميلة لبلاده، والولايات المتحدة فقط ، معي كرئيس، يمكنها أن تجعل تلك الرؤية حقيقة".

ورأى ترامب أنّ "جونغ أون سيفعل الشيء الصحيح لأنّه ذكي جدًّا ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترامب".