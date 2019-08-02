ظريف: يتعين علی أميرکا أن تجاري الواقع العالمي

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى أنه "يتعين علی أميرکا أن تجاري الواقع العالمي فالتجارة والقوی العالمية باتت تتنقل"، مشيراً إلى أنه "بالتزامن مع تقدم فکرة إيران بشأن المحادثات الإقليمية ومعاهدة عدم الاعتداء فإن "فريق باء" راح ينکمش".

وأشار إلى أنه "على ​أميركا​ أن تتخلی عن فکرة عزل نفسها وأن تجاري الواقع العالمي فالتجارة والقوی العالمية راحت تتنقل؛ ولا تراجع عن هذا النهج من خلال ​الارهاب​ الاقتصادي ضد ​ايران​ و​الصين​ ولا الانسحاب من معاهدة تطوير ​الصواريخ​ النووية المتوسطة المدی مع ​روسيا​".