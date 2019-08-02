وزير خارجية النمسا: انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي يمثل تهديدا لأمن أوروبا

ركّز وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالينبرغ، على أنّه "بعدما صادقت ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ على إنهاء معاهدة نزع ​السلاح النووي​ الموقّعة في نهاية ​الحرب الباردة​، يجب ألّا تصبح ​أوروبا​ مسرحًا لسباق تسلّح جديد".

ولفت إلى أنّ "نهاية المعاهدة تمثّل تهديدًا لأمن أوروبا"، داعيًا إلى "إعلان طوعي من كلا الجانبين بشأن عدم نشر ​الصواريخ​ متوسطة المدى في أوروبا". وأكّد أنّ "فرض حظر دولي هو شرط لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "انسحاب ​الولايات المتحدة​ من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى يبدأ مفعوله اليوم"، مشدّدًا على أنّ "​روسيا​ هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".

من جهتها، أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​، بأنّ "في الثاني من آب 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين ​الاتحاد السوفياتي​ و​الولايات المتحدة​ حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".