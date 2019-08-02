وزير خارجية النمسا: انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي يمثل تهديدا لأمن أوروبا

ركّز وزير الخارجية النمساوية ألكسندر شالينبرغ، على أنّه "بعدما صادقت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على إنهاء معاهدة نزع السلاح النووي الموقّعة في نهاية الحرب الباردة، يجب ألّا تصبح أوروبا مسرحًا لسباق تسلّح جديد".
ولفت إلى أنّ "نهاية المعاهدة تمثّل تهديدًا لأمن أوروبا"، داعيًا إلى "إعلان طوعي من كلا الجانبين بشأن عدم نشر الصواريخ متوسطة المدى في أوروبا". وأكّد أنّ "فرض حظر دولي هو شرط لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى يبدأ مفعوله اليوم"، مشدّدًا على أنّ "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ "في الثاني من آب 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".
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