أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن "الحلفاء في الناتو بدؤوا بالاستثمار فعلياً في أنظمة الدفاع الصاروخي، التي يمكن أن تحميهم من تهديد الصواريخ الباليستية".
أوضح ستولتنبرغ تعليقا على الوضع بعد انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أنه "يقوم الحلفاء بالشراء والاستثمار في أحدث أنظمة الدفاع الصاروخي، التي تعد جزءا من نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي متكامل. هذه الأدوات، بالطبع، يمكن أن تحمينا من الصواريخ الباليستية".
وأشار إلى أنه "قد تم تعزيز وتحسين نظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو، وهذه العملية جارية في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "الحلفاء يستثمرون في أصول الطيران الحديثة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو: حلفاؤنا يستثمرون في أنظمة الدفاع الصاروخي لتجنب الصواريخ الباليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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