موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار بليبيا والتنصل علنا من الإرهابيين

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​، أنّ "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يرحّبون بمقترح ​الهدنة​ الّذي قدّمه الممثل الخاص لأمين العام ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​، ​غسان سلامة​، بمناسبة ​عيد الأضحى​، والّذي يمثّل خطوة مهمّة في مسار التوصّل إلى وقف دائم ل​إطلاق النار​".

ولفتت في بيان باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أنّ الأخير "يدعم بالكامل مقترح الممثل الخاص القائم على ثلاث مراحل ويهدف إلى إحياء المفاوضات السياسيّة وخصوًصا الهدنة"، محذّرةً من أنّ "الهجمات العشوائيّة على مناطق سكنيّة مكتظة من شأنها أن تشكّل جرائم حرب، ومن ينتهكون القانون الإنساني الدولي يجب أن يمثّلوا أمام العدالة".

وركّزت موغيريني على أنّ "الاتحاد الأوروبي ودوله يدعون كلّ أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا"، وحضّت كلّ الجهات على "التنصّل، علنًا وفي الميدان، من العناصر الإرهابية والمجرمين المتورّطين في المعارك، ومن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبينهم الأشخاص المُدرَجين على لائحة ​مجلس الأمن الدولي​".

وكان سلامة قد أبدى قلقه حيال تصاعد حدّة المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق في ​طرابلس​، وبين تلك الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ الّذي يشنّ منذ 4 نيسان الماضي هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية.