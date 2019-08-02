بلدية الشويفات اكدت حقها المسلوب في ملف المطار والسوق الحرة

أكدت ​بلدية الشويفات​ في بيان استمرارها في ملاحقة ومتابعة حقها المسلوب في ملف ​المطار​ و​السوق الحرة​ حتى استرجاعه"، مشيرة الى أنه "انتشرت عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رسالة نسبت إلى بلدية ​مدينة الشويفات​ كتب في مضمونها، رسالة مفتوحة من رئيس واعضاء بلدية مدينة الشويفات ومن اهلها الفقراء والمحرومين الى مجلس نواب الامة المحترم: بعد سماع كلام وكلام، عن ملفات ​الفساد​ التي تبدأ ولا تنتهي، نتوجه اليكم طالبين المساعدة، لاسترجاع حقوقنا التي حرمنا على مدى عقود طويلة منها، والتي توجت منذ سنتين عبر تمرير البند الأخير من المادة رقم 23 في دفتر الشروط للمزايدة على السوق الحرة في مطار الرئيس ​رفيق الحريري​ الدولي".

ودعت الرسالة الى شرح "كيف استحضرت هذه المادة المخالفة للأنظمة والقوانين دون مراعاة الحقوق ​البلدية​ ليمنح المستثمر المعروف مالا عاما لا يحق لأحد التصرف به"، مؤكدة أن "مدينة الشويفات بكل ما ومن تمثل لن تسكت عن حقها وستلاحق هذا الأمر حتى النهاية، لاسترجاعه واسترجاع حق أهلها المسلوب".