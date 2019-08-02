قطع الطريق البحرية- خلدة بسبب أعمال حفريات وتحويل السير إلى الأوتوستراد الرئيسي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع ​الطريق البحرية​ في خلدة بسبب أعمال ​حفريات​ وتحويل السير إلى الأوتوستراد الرئيسي".

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