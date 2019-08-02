بستاني: بناء السدود هو الحل الانسب لتخزين ثروتنا المائية

أشارت وزير الطاقة ​ندى بستاني​ في كلمة لها خلال افتتاح مهرجان "Extreme Energy Event"، على سد شبروح- فاريا، إلى ان "السدود بالاضافة الى مهامها الاساسية تشكل منصة لنشاطات انمائية ورياضية وإجتماعية وترفيهية"، لافتة الى انه "نظرا لاهمية التوعية على الطاقة المتجددة اطلقنا سباقا للمراكب التي تسير على الطاقة الشمسية".

وأكدت بستاني على "القرار الاستراتيجي ببناء السدود لانه الحل الانسب لتخزين ثروتنا المائية وكل السدود ستأخذ الموضوع السياحي والانمائي بعين الاعتبار"، مضيفة:"قريبا سننهى الاعمال على ​سد بقعاتا​ وسدود بلعا والمصيلحة في البترون وسد جنة في جبيل ونطلق الاشغال في ​سد بسري​ حتى نستطيع ايصال المياه الى ​بيروت​".

ورأت بستاني أن "حماية السدود والبحيرات لا تكفي اذا لم نحم مجاري الانهار التي تغذيها"، مشيرة إلى انه "في الساحل والوسط سنطلق قريبا منظومة ​الصرف الصحي​ في غزير وآبار وشبكات ​مياه الشرب​ في منطقة الفتوح -كسروان".

وشكرت بستاني ​مجلس الوزراء​ على موافقته باستبدال معمل ​الكهرباء​ القديم في الذوق بآخر جديد صديق للبيئة ويعمل على الغاز الطبيعي.