بو صعب استهل زيارته لقضاء الكورة من البلمند

استهل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ زيارته ل​قضاء الكورة​ من البلمند، حيث زار مركز ​القديس يوسف​ الدمشقي لترميم المخطوطات وحفظها، يرافقه النائب ​جورج عطاالله​، وكان في استقباله رئيس المركز الاب الحارث ابراهيم والعاملون في المركز، في حضور الأب سيرافيم داود.

وقدم الاب ابراهيم شرحا مفصلا لبو صعب وعطاالله عن ترميم المخطوطات الموجودة في المركز وتاريخها، مشيرا الى أن بعضها يعود الى القرن الحادي عشر.

والتقى رئيس ​جامعة البلمند​ الياس وراق وعرض معه التطورات.

وشدد وراق على "الدور المحوري للجامعات في مرحلة هي الأصعب في تاريخ الوطن"، مؤكداً "استعداد الجامعة لدعم كل المشاريع التي تهدف إلى تنمية الوضع البيئي والتربوي والإقتصادي في لبنان".

من ناحيته، أشاد بو صعب بـ"المكانة المميزة التي تتمتع بها جامعة البلمند في لبنان والمنطقة وبأهمية رسالتها في نشر العلم والثقافة".