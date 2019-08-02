تظاهرة في مخيم البداوي احتجاجا على قرار وزير العمل

شهد مخيم البداوي تظاهرة كبيرة احتجاجا على قرار وزير العمل المتعلق بوجوب حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل مسبقة، شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وأبناء المخيم.
وأكد مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في الشمال عاطف خليل ان "الفلسطينيين في لبنان يريدون العيش بكرامة، وهم يرفضون التوطين والتهجير، ويناضلون من اجل العودة الى فلسطين"، داعياً الحكومة اللبنانية الى "دعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل العودة إلى ارضه، عبر تشريع قوانين العمل والتملك والعيش بكرامة"، مطالبا الحكومة اللبنانية "التدخل السريع لمعالجة اجراءات وزير العمل التي تحارب الفلسطيني في لقمة عيشه".
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