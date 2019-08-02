تظاهرة في مخيم البداوي احتجاجا على قرار وزير العمل

شهد ​مخيم البداوي​ تظاهرة كبيرة احتجاجا على قرار وزير العمل المتعلق بوجوب حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل مسبقة، شارك فيها ممثلون عن ​الفصائل الفلسطينية​ و​اللجان الشعبية​ وأبناء المخيم.

وأكد مسؤول "​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​" في ​الشمال​ عاطف خليل ان "​الفلسطينيين​ في ​لبنان​ يريدون العيش بكرامة، وهم يرفضون ​التوطين​ والتهجير، ويناضلون من اجل العودة الى فلسطين"، داعياً ​الحكومة اللبنانية​ الى "دعم نضال ​الشعب الفلسطيني​ من اجل العودة إلى ارضه، عبر تشريع قوانين العمل والتملك والعيش بكرامة"، مطالبا الحكومة اللبنانية "التدخل السريع لمعالجة اجراءات وزير العمل التي تحارب الفلسطيني في لقمة عيشه".