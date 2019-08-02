طلاب برنامج السياحة السياسية جالوا في الإسكوا واطلعوا على عمل المنظمات فيه

نظّمت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في إطار برنامج ​السياحة​ السياسيّة، زيارة للطلاب إلى المقر العام لـ"​الإسكوا​" في ​وسط بيروت​، حيث عقدوا لقاءً مع الأمينة التنفيذية للإسكوا ​رولا دشتي​، الّتي شدّدت على "الدور المحوري للشباب كونهم المحرّك الأساسي الّذي سيخفّز الحكومات على تنفيذ أهداف التنمية، وبالتالي على تأمين الرخاء للشعوب والازدهار للدول".

وأشادت بـ"وزارة الخارجية لإدراجها زيارة "الإسكوا" ضمن برنامج السياحة السياسيّة، لأنّ ذلك سيساهم في تعزيز الوعي لدى الطلاب بشأن سبل الانخراط في المشاريع التنمويّة الّتي تضطلع بها المنظمات الدولية".

بعدها، جال الطلاب في مبنى "الإسكوا" واستمعوا إلى شرح مفصّل عن عمل المنظمات فيه.

يثشار إلى أنّ الطلاب ينتقلون غدًا إلى القاعدة الجوية في حامات ويحضرون عروضًا لمغاوير البحر في ​عمشيت​، على أن توزّع الشهادات على الطلاب مساءً في حفل ختامي للبرنامج سيقام في ​البترون​.