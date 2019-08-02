نظّمت وزارة الخارجية والمغتربين في إطار برنامج السياحة السياسيّة، زيارة للطلاب إلى المقر العام لـ"الإسكوا" في وسط بيروت، حيث عقدوا لقاءً مع الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، الّتي شدّدت على "الدور المحوري للشباب كونهم المحرّك الأساسي الّذي سيخفّز الحكومات على تنفيذ أهداف التنمية، وبالتالي على تأمين الرخاء للشعوب والازدهار للدول".
وأشادت بـ"وزارة الخارجية لإدراجها زيارة "الإسكوا" ضمن برنامج السياحة السياسيّة، لأنّ ذلك سيساهم في تعزيز الوعي لدى الطلاب بشأن سبل الانخراط في المشاريع التنمويّة الّتي تضطلع بها المنظمات الدولية".
بعدها، جال الطلاب في مبنى "الإسكوا" واستمعوا إلى شرح مفصّل عن عمل المنظمات فيه.
يثشار إلى أنّ الطلاب ينتقلون غدًا إلى القاعدة الجوية في حامات ويحضرون عروضًا لمغاوير البحر في عمشيت، على أن توزّع الشهادات على الطلاب مساءً في حفل ختامي للبرنامج سيقام في البترون.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب برنامج السياحة السياسية جالوا في الإسكوا واطلعوا على عمل المنظمات فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.