الصايغ: "الباسيلية" المتفلتة من كل منطق تتحضر للعبث بالقضاء العسكري

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​فيصل الصايغ​ إلى ان "الباسيلية المتفلتة من كل منطق، تتحضر للعبث ب​القضاء العسكري​ وضرب مصداقيته، استكمالاً للشرذمة التي خلقتها في العمل السياسي الوطني، عبر التجييش الطائفي والمذهبي وبث التفرقة المتنقلة بين اللبنانيين"، معتبرا أنها "مؤامرة موصوفة بحق ​اتفاق الطائف​ وهيبة ​الدولة​ واستقلالية القضاء، لكننا سنتصدى لها، نحن وكل القوى السياسية الوطنية المخلصة، ولن تحقق "الباسيلية" مأربها وغدٌ لناظره قريب".

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