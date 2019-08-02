يعقوبيان ردا على بستاني: وعودكم كفريق تسير على قاعدة "إسمع تفرح جرب تحزن"

ردّت النائبة ​بولا يعقوبيان​، على وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، لافتةً إلى "أنّك تعرفين أنت شخصيًّا أنّني قرأت ​خطة الكهرباء​ لأنّني ناقشتك في البرلمان، وسألتك عن نقطة محدّدة وكانت المرّة الوحيدة الّتي تحدّثنا فيها مع بعض".

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وعودكم كفريق تسير على قاعدة "إسمع تفرح، جرّب تحزن"، موضحةً أنّ "هناك قرارًا قديمًا ل​مجلس الوزراء​ يقتضي الوصول بحصّة الطاقة المتجدّدة إلى 12% من الطاقة المنتجة". وسألت: "متى صدقتم؟".

وكانت يعقوبيان، قد نوّهت في وقت سابق، إلى أنّ "40% من طاقة ​ألمانيا​ أصبح مصدرها طاقة نظيفة (renewable energy)، ورئيس لجنة الاقتصاد الألماني قال لنا خلال زيارتنا إلى ​برلين​ "لا يهم ارتفاع النمو بل ما يهمّ هو ارتفاع هكذا مؤشرات".

من جهتها، ردّت بستاني موضحةً أنّ "حفاظًا على الموضوعيّة العلميّة ولو أعطت يعقوبيان بعضًا من وقتها لقراءة خطة الكهرباء، لعرفت أنّنا التزمنا بـ12% طاقة متجدّدة خلال العام 2020 وسنحقّق ذلك، كما وضعنا خطةً مع الـ"IRENA" للوصول إلى 30% طاقة متجدّدة عام 2030".