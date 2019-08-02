أكّد النائب فريد هيكل الخازن، "أنّني لم أفهم لغاية الآن دخول رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع بالتسوية الرئاسية، هو الّذي يعرفهم جيّدًا منذ عام 1988".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلامه بالأمس عن إعادة التوازن لم يقنعني، لأنّ كلّ القوى المسيحيّة مهمّشة الآن من الفريق عينه وهو في طليعتهم، أمّا عن إدارة الدولة فـ"كفّى ووفّى".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: لم أفهم للآن دخول جعجع بالتسوية الرئاسية والقوى المسيحية مهمشة من الفريق عينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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