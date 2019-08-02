الخازن: لم أفهم للآن دخول جعجع بالتسوية الرئاسية والقوى المسيحية مهمشة من الفريق عينه

أكّد النائب ​فريد هيكل الخازن​، "أنّني لم أفهم لغاية الآن دخول رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ب​التسوية الرئاسية​، هو الّذي يعرفهم جيّدًا منذ عام 1988".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلامه بالأمس عن إعادة التوازن لم يقنعني، لأنّ كلّ القوى المسيحيّة مهمّشة الآن من الفريق عينه وهو في طليعتهم، أمّا عن إدارة الدولة فـ"كفّى ووفّى".