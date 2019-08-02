التقدمي الاشتراكي بالجنوب استنكر التعرض للمحافظ ضو: ندعمه بالجهود التي يبذلها

استنكرت وكالة داخلية ​الجنوب​ في الحزب "التقدمي الإشتراكي" "التهجم السياسي والاعلامي من قبل أحد نواب جزين على ​محافظ​ الجنوب ​منصور ضو​"، مشيرةً إلى أن "التهجم جاء بطريقة تعكس أخلاقيات وادبيات وسلوكيات هذا النائب الذي لا تتيح له مسيرته السياسية والاخلاقية ان يتطاول على الموظفين الاكفاء من ذوي الخبرة ومن بينهم محافظ الجنوب".

وفي بيان لها، أكدت الوكالة "دعم الحزب لضو في الجهود الذي يبذلها في نطاق عمله"، مشيرةً إلى أن "هذه الأبواق لن تؤثر على المحافظ وموقعه ودوره"، داعيةً النائب المذكور إلى "التدقيق في معلوماته قبل إلقاء التهم جزافاً".