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الرئيس عون دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية

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اعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "​الرئيس ميشال عون​ دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد".

وفي بيان له نفى مكتب الإعلام ما نقلته وكالة "رويترز" عن الاستعانة ب​صندوق النقد الدولي​ لتحسين ​المالية العامة​، مؤكدا ان "مثل هذه ​الاخبار​ مختلقة ولا تمت بصلة الى كلام ​رئيس الجمهورية​ في احتفال تخريج الضباط".

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