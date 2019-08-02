الرئيس عون دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية

اعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "​الرئيس ميشال عون​ دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد".

وفي بيان له نفى مكتب الإعلام ما نقلته وكالة "رويترز" عن الاستعانة ب​صندوق النقد الدولي​ لتحسين ​المالية العامة​، مؤكدا ان "مثل هذه ​الاخبار​ مختلقة ولا تمت بصلة الى كلام ​رئيس الجمهورية​ في احتفال تخريج الضباط".