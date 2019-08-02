الرئيس عون دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس ميشال عون دعا اللبنانيين الى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد".
وفي بيان له نفى مكتب الإعلام ما نقلته وكالة "رويترز" عن الاستعانة بصندوق النقد الدولي لتحسين المالية العامة، مؤكدا ان "مثل هذه الاخبار مختلقة ولا تمت بصلة الى كلام رئيس الجمهورية في احتفال تخريج الضباط".
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