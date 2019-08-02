شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحتهم أمام المتصلين ..مذيع الو مكملين يغير خطته لمواجهة المدافعين عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت البرامج التى تبث على قنوات الإخوان فى ورطة كبيرة، فبعد أن تم فضح هروبهم من المكالمات الهاتفية التى تفضح وتهاجم الجماعة وتخصيصهم برنامج "الو مكملين" الذى يذاع على قناة "مكملين" الإخوانية 30 ثانية فقط للمتصلين فى مصر الذين لا يتفقون مع توجهات البرنامج الإخوانى، لجأت الجماعة لحيلة جديدة.

الحيلة الجديدة تتمثل فى إقدام مقدم البرنامج على إتاحة الوقت أمام المتصل وعدم غلق الهاتف فى وجهه كما كان فى السابق، ومجاراة المتصل فى التصريحات التى يقولها حتى إذا لم تتوافق مع توجهات البرنامج.

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والمذيع الإخوانى يسعى لتوجيه الهجوم على المتصل الذى لا يتوافق مع توجهات البرنامج، أو الذى يهاجم الإخوان، بدلا من غلق الهاتف فى وجهه، حيث يسخر المذيع من المتصل وهو ما يتنافى مع المهنية الإعلامية.

ولجأت الجماعة فى البداية إلى تغيير خطتها لعدة مرات ففى البداية لجأت إلى تخصيص 30 ثانية فقط أمام المتصلين الذين لا يتوافقون مع توجهات البرنامج التحريضية، ثم جعلوا تلقى الرسائل عبر الواتسات فقط، ثم لجأت لحيلة أن تعطى الوقت للمتصلين ثم تسخر من الذين لا يتوافقون مع سياساتهم التحريضية.