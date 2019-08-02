تغييرات جديدة في القصر..الملك يعين مديرا جديدا للتشريفات والأوسمة خلفا لبلحاج

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مديرا جديدا للتشريفات الملكية والأوسمة.

وقال بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الجمعة، إن الملك عين عبد العالي بلقاسم، المكلف بمهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

وياتي التعيين الجديد بعد حديث وسائل إعلام عن غياب مدير التشريفات الملكية والأوسمة، جواد بلحاج، عن أنشطة الملك محمد السادس، لأشهر عديدة، حيث راجت أنباء تشير إلى أن القصر قام بمجموعة من التغييرات بخصوص المحيط الملكي.

وسبق لأسبوعية “الأيام” قد نقلت قبل أشهر خبر معاناة المدير السابق للتشريفات والأوسمة جواد بلحاج منذ أزيد من 6 سنوات من مرض، ويداوم على متابعة العلاج بين المغرب وفرنسا، نافية تخلي القصر عن خدماته.