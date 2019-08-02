رسميا.. تركي آل الشيخ يتمم شراء نادي إسباني – فيديو

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قام تركي آل الشيخ، المدير العام لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس السابق للاتحاد العربي، بالاستحواذ على جل أسهم نادي ألميريا الإسباني، الممارس في الدوري الإسباني في درجته الثانية.
وأعلن النادي الإسباني، عل حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توصل إدارة النادي برئاسة ألفونسو غارسيا، إلى اتفاق مع الملياريدير السعودي، من أجل شراء أغلب أسهم النادي.
وحسب تقارير نفسها، فإن تركي آل الشيخ، سدد حوالي 27 ليون دولار لعائلة غارسيا، من أجل الحصول على 96 بالمائة من أسهم النادي، ةمن المراقب أن يتن الإعلان بشكل نهائي عن تفاصيل هذا الهاقد في الساعان القليلى المرتقبة، ومن المرجح، ن يكون ذلك نهاية الأسبوع الحالي، أو يوم الإثنينن على أكثر تقدير.
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