سيارة لنقل العمال تنهي حياة مسنة بطريقة مروعة في تطوان

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، أمس الخميس، بقسم العناية المركزة التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان، وذلك بعدما دهستها سيارة نقل للعمال كانت تسير بسرعة كبيرة على مستوى مدخل المدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السيدة تبلغ من العمر حوالي 60 عاما، نُقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بواسطة سيارة إسعاف، وبعدها إلى العناية المركزة، حيث توفيت متأثرة بإصابتها البليغة على مستوى الرأس والأطراف.

وفورعلمها بالحادثة، باشرت المصالح الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب المسؤوليات، حيث تم توقيف السائق، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان.