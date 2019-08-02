بعد أن أنهى مسيرته رفقة البايرن.. ريبيري على مشارف الانتقال لفريق عربي

أصبح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري، قريبا من الانضمام إلى أحد الأندية العربية الممارسة في دوريات الخليج العربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ريبيري بات على مشارف الانضمام إلى أحد الفرق العربية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة السعودية والقطرية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن صاحب 36 عاما اجتاز أمس الخميس الفحوصات الطبية فب مدينة ميونخ الألمانية، قبل سفره اليوم الجمعة إلى الخليج، حيث سيوقع عقد انتقاله إلى فريقه الجديد.

وأنهى ريبيري تجربته مع الفريق البافاري التي تجاوز عقدا من الزمن، بنهاية الموسم الماضي، ولم يوقع لأي فريق أوروبي بالرغم من العروض التي تلقاها، خاصة من فريقي أولمبيك مارسيليا وموناكو الفرنسيين، بالإضافة لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.