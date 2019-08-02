أربعيني يشهر سكينا في وجه مستخدم بوكالة بنكية في بني ملال طالبه بالبطاقة الوطنية

أشهر ضابط أمن يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن بني ملال سلاحه الوظيفي، دون أن يلجأ لاستخدامه، صباح اليوم الجمعة، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تبدو عليه علامات المرض النفسي، والذي هدد بواسطة السلاح الأبيض سلامة موظفي الشرطة ومستخدم في وكالة بنكية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، أن المشتبه فيه كان قد ولج الوكالة البنكية لسحب وديعة مالية، قبل أن يدخل في حالة نفسية حادة بسبب مطالبته بضرورة تقديم بطاقة تعريفه الوطنية لإثبات هويته، حيث أشهر سكينا في مواجهة أحد المستخدمين وألحق خسائر مادية بواجهة الوكالة، وهو ما استدعى تدخل دورية الشرطة التي اضطر أحد أفرادها لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك بعدما تم حجز السكين وتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه.

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضعية الصحية والنفسية للمعني بالأمر.