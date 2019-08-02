الحزن يخيم على بيت الباني ويلدريم.. إيمان فقدت جنينها

فقدت ملكة الجمال المغربية، إيمان الباني، مؤخرا، جنينها، بعد أشهر من الحمل.

وأعلنت شقيقة ملكة جمال العرب السابقة، فدوى الباني، الخبر، اليوم الجمعة، ليأجل حلم إيمان وزوجها النجم التركي مراد يلدريم في إنجاب طفلهما الأول.

ولم تعلن الباني خبر حملها للجمهور من قبل، وتركت الأمر سرا بينها وبين عائلتها والمقربين منها، قبل أن تعلن شقيقتها ذلك اليوم.

وكتب شقيقة إيمان الباني فدوى على حسابها ب” أنستغرام” رسالة لشقيقتها، قالت فيها: “حبيبتي وأختي وأغلى ما في الكون، فرحنا كثيرا بسماع خبر حملك، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتوقف نبض الجنين، ولا اعتراض على قضاء الله، والخيرة فيما اختاره الله…حبيبتي وعمري وكل حاجة انتي في حياتي..ربنا يعوضكم خير ان شاءالله، ويبارك بعمركم انتي وزوجك وتعيشوا حياة مليئة بالحب والسعادة ويرزقكم الذرية الصالحة ان شاءالله بالقريب العاجل، ربنا معاكم يا عيوني”.

وسبق أن شغل خبر حمل إيمان الباني من مراد يلدريم، الصحافة التركية والعربية، إذ اصطادتهما عدسة المصورين أكثر من مرة بالقرب من المستشفى، وتم ترجيح أن للأمر علاقة بفحوصات الحمل.