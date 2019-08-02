فرانكفورت: إغلاق محطة القطارات الرئيسية والشرطة تدعو المواطنين للابتعاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشركة التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا، على "تويتر"، إنه تم إغلاق محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية بسبب عملية للشرطة، ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو. وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، لاحقًا، أن "السلطات تبحث عن شخصين على الأقل".

التفاصيل فور ورودها...