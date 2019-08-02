ريال مدريد يحسم صفقة جديدة بعد تعثر ضم بوجبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية إسبانية حسم نادي ريال مدريد صفقة جديدة بعد تعثر ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حوَّل أنظاره نحو التعاقد مع الخطة البديلة بعد تعثر ضم بوجبا وهو دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قدم عرضا بالفعل للتعاقد مع فان دي بيك وقوبل بالموافقة من قبل النادي واللاعب.

وتابعت "ماركا" أن فان دي بيك سيوقع عقدا مع ريال مدريد لمدة 5 أو 6 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وسيتكلف ريال مدريد دفع 60 مليون يورو حال نجح في التعاقد مع فان دي بيك من أياكس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





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ودخل النجم الهولندي اهتمامات ريال مدريد وتصدر قائمة أبرز المرشحين للانضمام للنادي الملكي حال تعثر ضم بوجبا.

ويرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال أن فان دي بيك هو البديل الأنسب في حالة عدم التعاقد مع بوجبا لتدعيم خط وسط فريقه في الموسم المقبل.

وترفض إدارة يونايتد السماح للنجم الفرنسي بالرحيل عن جدران ملعب "أولد ترافورد" رغم رغبة بوجبا في اللعب تحت قيادة زيدان في الريال، إلا في حالة الحصول على المبلغ الذي تريده نظير بيعه وهو 150 مليون جنيه إسترليني.

ولفت فان دي بيك الأنظار خلال الموسم المنقضي مع أياكس، حيث صنع هدفا خلال الفوز على ريال مدريد 4-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وإقصاء النادي الملكي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويرتبط فان دي بيك (22 عاما) بعقد مع أياكس حتى صيف عام 2022، وقد شارك في 57 مباراة بكل البطولات بالموسم المنقضي وسجل 17 هدفا وصنع 13 أخرى.