أوروبا تقلص ميزانية القوات الكينية في "أميصوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق الاتحاد الأوروبي على مقترح يقضي بتقليص رواتب القوات الكينية التي تشّكل جزءاً من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال "أميصوم".

وقالت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية، إن الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقتٍ سابق، أنه سيمضي في تنفيذ قرار التقليص وبموجبه تحصل الحكومة الكينية ضمن عملها في الصومال على 8.5 بليون شلن كيني (واحد دولار يساوي 102.425 شلن) نظير مشاركة قواتها.

وكان مكتب الأمم المتحدة في الصومال قد أعلن أنّ المنظمة الدولية تتكفّل بالتكاليف اللوجستية والدعم للقوات الصومالية وأميصوم أثناء العمليات.

وتقدر القوات الكينية في الصومال بأربعة آلاف جندي، حيث يتقاضى الجندي الواحد 1028 دولاراً (106.706 شلن كيني) تستقطع منها الحكومة الكينية منها 200 دولار عن كل جندي.