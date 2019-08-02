سفير اليمن بإثيوبيا يطالب بالحزم ضد إرهاب الحوثي

قال السفير اليمني لدى إثيوبيا يحيى علي الإرياني إن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية مع الأزمة اليمنية، مطالبا دول العالم بدعم التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن.

وانتقد الإرياني وهو مندوب اليمن بالاتحاد الأفريقي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، ما أسماه "التعامل المزدوج" من القوى الدولية فيما يتعلق بالحرب في اليمن.

وشدد السفير اليمني على ضرورة الوعي بخطورة ما يقوم به الحوثيون من تخريب ودمار لليمن وتشريد أهله.



وقال إن هذا المنعطف الذي يمر به اليمن يتطلب التصدي والوقوف بحزم لإرهاب الحوثي الذي تجاوز كل الحدود، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تريد أن تجلس على الطاولة وفقا للمبادئ والثوابت الوطنية التي لا جدال فيها.

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وتابع "لا يمكن أن تأتي الثوابت من الخارج"، معبراً عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ولفت الإرياني إلى أن جميع البعثات الأفريقية والأجنبية في أديس أبابا أدانت بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت، الخميس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأسفرت عن استشهاد العشرات من أفراد الشرطة والجيش.



وأوضح الإرياني أن عددا واسعا من السفراء الأفارقة والبعثات الأجنبية في أديس أبابا أكدت تضامنها مع الشعب اليمني وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الحوثي.

وأضاف أن عددا من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية والأوروبية عبروا للسفارة عن إدانتهم للهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي أيضا هو إدانة مثل هذه الجرائم الممنهجة لما لها من ضحايا أبرياء.





وأمس الخميس، شن الحوثيون هجمات انتحارية أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وعشرات الجرحى من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

