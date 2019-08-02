القوات اليمنية تطرد القاعدة من معسكر المحفد بأبين

أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، استعادة معسكر تابع للحزام الأمني في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد، بعد ساعات من اجتياحه من قبل مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكر بيان للحزام الأمني في أبين أن قوات مشتركة تدخلت لطرد المسلحين الإرهابين الذين هاجموا معسكرا لقواته في مدينة المحفد مستغلين هجوما متزامنا وغادرا لمليشيا الحوثي وداعش في عدن.

وأوضح أن قوات من "التدخل السريع" و"الطوارئ" و"أمن أبين" و"النخبة الشبوانية" عززت مديرية المحفد من كافة الجهات، وتمكنت بإسناد مروحيات التحالف العربي من استعادة معسكر الحزام الأمني بعد هجوم غير مسبوق لتنظيم القاعدة الإرهابي والسيطرة عليه.





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ولم تكشف السلطات اليمنية عن عدد ضحايا الهجوم المباغت للقاعدة في المحفد، إلا أن "العين الإخبارية" علمت من مصدر بالنخبة الشبوانية، أن القوات هاجمت الإرهابيين من اتجاه محافظة شبوة وتمت استعادة كافة المواقع التي سيطر عليها التنظيم دون وقوع أي خسائر بشرية بصفوفه.

وفجر الجمعة، قال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين يرجح أنهم من تنظيم القاعدة شنوا هجوما كبيرا استهدف السيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني في أعقاب محاولة التقدم من مفرقي" اللحاق" و"وادي الخيالة" محيط مدينة المحفد.

وجاء هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي على مديرية المحفد، بعد أقل من 24 ساعة من هجمات غادرة ضربت العاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن استشهاد العميد منير اليافعي، والذي لعب دورا حاسما في محاربة تنظيم القاعدة في أبين.

ومؤخرا أدت الضربات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار في البيضاء، وتفجر صراع الاقتتال بين تنظيمي القاعدة وداعش إلى فرار عشرات العناصر الإرهابية إلى مديريات أبين أهمها "مودية" و"لودر" و"المحفد"، ما شكل عودة قوية لتهديداتها الأمنية، حسب الأمن اليمني.

في سياق متصل، أشادت اللجنة الأمنية العليا بعدن، خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، بالجهود العظيمة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في أبين وتوجت بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق مديرية المحفد، وإحكام السيطرة عليها وفرار العناصر الإرهابية في أعقاب نشاط كبير لتنظيم القاعدة ومهاجمته معسكرات ونقاط الحزام الأمني.